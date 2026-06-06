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Ушел ремонтировать лодку и не вернулся: волгоградца ищут водолазы в затоне

Поисковые работы на Волге ведут спасатели двух подразделений.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области спасатели ищут мужчину, который мог утонуть в районе лодочной станции «Флагман» в Краснослободске. Поисково-спасательная операция развернулась в акватории затона Волгоградский, в ней принимают участие водолазы сразу двух подразделений: Краснослободского и Тракторозаводского. Об этом сообщает ГКУ Служба спасения Волгограда.

Как объяснили в ведомстве, заявка на поиск поступила от полиции. Дело в том, что накануне мужчина уехал ремонтировать свою личную лодку в районе лодочной станции, а домой не вернулся. Есть версия, что он мог оказаться в воде.