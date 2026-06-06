В Гурьевской центральной районной больнице сменилось руководство

Как уточняет одблмиздрав Егор Шульгин в 2019 году окончил БФУ по специальности «лечебное дело»; в 2021-м завершил ординатуру по неврологии; в 2022 году прошёл повышение квалификации по организации здравоохранения и общественного здоровья. В январе 2022-го Шульгин возглавил отделение первичной специализированной медико‑санитарной помощи № 1 Центральной городской клинической больницы Калининграда, а с сентября 2025-го исполнял обязанности заместителя главного врача Гурьевской ЦРБ.