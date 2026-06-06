Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На кольцевых гонках экипажей ДПС победила команда Красноярского края (видео)

Помимо показательных выступлений для для взрослых и детей были организованы развлекательные и познавательные площадки.

В Красноярске сегодня, 6 июня, состоялось Первенство Сибирского федерального округа среди экипажей дорожно-патрульной службы по кольцевым автогонкам.

На трассе «Красное кольцо» экипажи ДПС со всей Сибири не только выяснили, кто из них быстрее, но и продемонстрировали мастерство экстремального управления служебным автомобилем.

Помимо показательных выступлений для для взрослых и детей были организованы развлекательные и познавательные площадки.

Итоги соревнований:

Красноярский край Республика Хакасия Томская область.