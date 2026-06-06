На кольцевых гонках экипажей ДПС победила команда Красноярского края (видео)

В Красноярске сегодня, 6 июня, состоялось Первенство Сибирского федерального округа среди экипажей дорожно-патрульной службы по кольцевым автогонкам.
На трассе «Красное кольцо» экипажи ДПС со всей Сибири не только выяснили, кто из них быстрее, но и продемонстрировали мастерство экстремального управления служебным автомобилем.
Помимо показательных выступлений для для взрослых и детей были организованы развлекательные и познавательные площадки.
Итоги соревнований:
Красноярский край Республика Хакасия Томская область.