В Камбарском районе Удмуртии проверили ход ремонта четырех участков дорог

«Надо сказать, что рабочие комиссии по нацпроекту для того и проводятся, чтобы у подрядчика до приемки было время исправить все выявленные дефекты. То есть при готовности объектов от 70% и выше мы выходим с проверкой, смотрим, что сделано, проводим измерения. По объектам в Камбарском районе можно сказать, замечания есть по всем дорогам, но все они решаемы», — заключил член штаба Народного Фронта в Удмуртии Андрей Цаплин.