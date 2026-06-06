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В Камбарском районе Удмуртии проверили ход ремонта четырех участков дорог

В том числе в городе Камбарка обновляют улицы Северную, Декабристов и Никиты Манохина.

Рабочие проверки прошли на четырех дорожных участках, которые ремонтируются в Камбарском районе Удмуртии при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

В частности, общественники посетили региональную дорогу Камбарка — граница Пермского края, где обновляется участок протяженностью 7 км. Работы на нем начались в апреле, на сегодняшний день готовность объекта уже составляет более 90%.

«В ходе комиссии мы выявили некоторые недоработки. Это касается в основном обочин дороги. По дорожным знакам есть замечания. К приемке дороги, когда объект будет готов на 100%, мы вновь проведем технические измерения, проверим параметры на соответствие их нормативным требованиям», — отметил заместитель начальника регионального «Управтодора» Азамат Габдрахманов.

В городе Камбарка специалисты ремонтируют три участка улично-дорожной сети — улицы Северную, Декабристов и Никиты Манохина. К этим объектам у комиссии также остались незначительные замечания.

«Надо сказать, что рабочие комиссии по нацпроекту для того и проводятся, чтобы у подрядчика до приемки было время исправить все выявленные дефекты. То есть при готовности объектов от 70% и выше мы выходим с проверкой, смотрим, что сделано, проводим измерения. По объектам в Камбарском районе можно сказать, замечания есть по всем дорогам, но все они решаемы», — заключил член штаба Народного Фронта в Удмуртии Андрей Цаплин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.