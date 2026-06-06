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На Дону во время рейдов выявили сотни нелегалов

В Ростове, в Аксайском и в Семикаракорском районах прошла операция «Нелегал-2026».

В Ростове‑на‑Дону, Аксайском и Семикаракорском районах завершилась оперативно‑профилактическая операция «Нелегал‑2026». В мероприятиях приняли участие сотрудники полиции, ФСБ, Росгвардии и других профильных ведомств.

В ходе проверок были проинспектированы строительные объекты, заведения общественного питания, сельскохозяйственные участки и жилые помещения. По итогам рейдов зафиксировано 169 административных правонарушений, из которых 93 связаны с нарушением правил въезда или режима пребывания на территории РФ.

В настоящее время оперативники проводят уголовно‑процессуальные проверки по фактам возможной незаконной миграции и подделки документов.

По информации Донского главка, суд уже вынес 57 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России и 104 решения о полном запрете на въезд в страну.