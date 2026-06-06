На Дону во время рейдов выявили сотни нелегалов

В ходе проверок были проинспектированы строительные объекты, заведения общественного питания, сельскохозяйственные участки и жилые помещения. По итогам рейдов зафиксировано 169 административных правонарушений, из которых 93 связаны с нарушением правил въезда или режима пребывания на территории РФ.