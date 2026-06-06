Свадебный бум накрыл Волгоград. 395 семей создали за день

Больше всего браков заключили в Волгограде — 98. В Волжском появились 65 новых семей, в Михайловке — 33, в Урюпинске — 32, в Камышине — 30. Интерес к красивым датам остается высоким: на 20 июня уже подано 200 заявлений, а на 26 июня — 460. Всего до конца 2026 года жители региона оформили около 9 тысяч заявлений на регистрацию брака, из них 2,3 тысячи приходятся на красивые даты календаря.