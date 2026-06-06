Свадебный бум накрыл Волгоград. 395 семей создали за день

Волгоград и Волгоградская область 6 июня 2026 года пережили настоящий свадебный бум. В Волгоградской области в красивую дату 06.06.2026 официально зарегистрировали 395 новых семей, сообщили в региональном комитете юстиции.
Больше всего браков заключили в Волгограде — 98. В Волжском появились 65 новых семей, в Михайловке — 33, в Урюпинске — 32, в Камышине — 30. Интерес к красивым датам остается высоким: на 20 июня уже подано 200 заявлений, а на 26 июня — 460. Всего до конца 2026 года жители региона оформили около 9 тысяч заявлений на регистрацию брака, из них 2,3 тысячи приходятся на красивые даты календаря.
«Красивую дату 06.06.2026 для заключения брака выбрали сотни молодоженов», — отмечают в комитете юстиции Волгоградской области.
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