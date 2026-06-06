Первый участок Бирюлевской линии метро готов на треть

«Бирюлевская линия метро протянется от развивающейся территории бывшего автозавода имени И. А. Лихачева в районы Западное и Восточное Бирюлево. Сейчас половина станций будущего радиуса находится в стадии активного строительства. При этом первый участок со станциями “ЗИЛ”, “Остров мечты”, “Кленовый бульвар” готов на треть. Здесь идут земляные работы и устройство основных конструкций. Также между ними и в сторону станции “Курьяново” выполняется проходка тоннелей. Открытие первого участка планируется в 2028 году», — отметил Владимир Ефимов.
Собянин объявил о начале строительства четвертого тоннеля Бирюлевской линииСтроительство станции метро «Остров мечты» завершено более чем на 20 процентов.
К строительству станций «Луганская» и «Каспийская» приступили позже. Сейчас здесь ведется подготовка к выносу инженерных коммуникаций из зоны работ, началось устройство форшахт и монтаж ограждающих конструкций котлована.
Создание Бирюлевской линии метро планировалось еще почти полвека назад после начала массовой застройки районов Бирюлево Восточное и Западное, но проект не был реализован. Строительство этой линии улучшит транспортное обслуживание более миллиона горожан, которые проживают и работают в районах Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.
В составе Бирюлевской линии длиной более 22 километров появится 10 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Большую кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии метро, а также на поезда Павелецкого направления Московской железной дороги. Ранее Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской линии. Он также рассказал о начале проходки левого тоннеля между станциями «ЗИЛ» и «Остров мечты».