Первый участок Бирюлевской линии метро готов на треть

«Бирюлевская линия метро протянется от развивающейся территории бывшего автозавода имени И. А. Лихачева в районы Западное и Восточное Бирюлево. Сейчас половина станций будущего радиуса находится в стадии активного строительства. При этом первый участок со станциями “ЗИЛ”, “Остров мечты”, “Кленовый бульвар” готов на треть. Здесь идут земляные работы и устройство основных конструкций. Также между ними и в сторону станции “Курьяново” выполняется проходка тоннелей. Открытие первого участка планируется в 2028 году», — отметил Владимир Ефимов.