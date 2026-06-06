В Прикамье стартовала регистрация на ночной забег и велозаезд «Темные ночи»

Ночной забег и велозаезд «Темные ночи» пройдет 15 августа в Перми в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». В Прикамье уже открылась регистрация на мероприятие, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
В программу мероприятия войдут забег на 2 км для участников от 12 лет и старше, забег на 5 и 10 км, велозаезд на 10 км для участников от 16 лет и велозаезд на 20 км. Также в этом году впервые появятся детские дистанции для участников от 6 лет.
Принять участие может любой желающий. Зарегистрироваться можно по ссылке. После финиша участников ждет вечеринка под открытым небом.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.