В Прикамье стартовала регистрация на ночной забег и велозаезд «Темные ночи»

В программу мероприятия войдут забег на 2 км для участников от 12 лет и старше, забег на 5 и 10 км, велозаезд на 10 км для участников от 16 лет и велозаезд на 20 км. Также в этом году впервые появятся детские дистанции для участников от 6 лет.