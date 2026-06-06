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4% жителей Красноярского края уже полностью использовали весь отпуск

По данным опроса, проведенного российской рекрутинговой платформой, к началу лета полностью исчерпали свой отпускной лимит 4% жителей Красноярского края.

По данным опроса, проведенного российской рекрутинговой платформой, к началу лета полностью исчерпали свой отпускной лимит 4% жителей Красноярского края. Кроме того, выяснилось, что в текущем году уже успели отдохнуть, но сохранили часть неиспользованных дней отпуска 34% респондентов. В то же время более половины (51%) участников опроса с начала года еще не брали ни одного дня отдыха. Стратегия использования отпускных дней существенно варьируется в зависимости от сферы деятельности. К примеру, в сельском хозяйстве 16% сотрудников уже успели полностью отгулять свой отпуск в текущем году. При этом среди представителей творческих профессий, индустрии развлечений и средств массовой информации 65% респондентов сообщили, что их отдых еще только предстоит.