Чемпионат по компьютерному многоборью прошел в Кировской области

Около 60 жителей Кировской области приняли участие в региональном чемпионате по компьютерному и цифровому многоборью среди пенсионеров. Соревнования были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве информационных технологий и связи региона.
В борьбе за звание лучших в цифровых навыках сошлись 57 участников из 30 муниципальных образований области. Они продемонстрировали умение работать с современными онлайн-сервисами, поисковыми системами и мобильными устройствами.
По итогам конкурсных испытаний были определены победители и призеры. В абсолютном первенстве среди мужчин первое место занял Дмитрий Канин из Кирова, среди женщин — Лариса Кутько из Тужинского муниципального округа. В командном первенстве победу одержала сборная города Кирово-Чепецка.
«Чемпионат в очередной раз подтвердил высокий интерес старшего поколения к современным технологиям и цифровым сервисам. Такие мероприятия помогают не только совершенствовать компьютерные навыки, но и уверенно использовать цифровые возможности в повседневной жизни», — отметил министр информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.