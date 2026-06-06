В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА

В Таганроге объявили угрозу применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своих соцсетях.
Жителей города предупредили о категорическом запрете вести фото- и видеосъемку. Власти обратились к гражданам с просьбой в случае обнаружения БПЛА незамедлительно сообщать об этом в полицию или в службу экстренного реагирования по номеру 112. Кроме того, таганрожцев призвали проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие.
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