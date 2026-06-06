В Ростове-на-Дону оставленная на ночь свеча привела к пожару

В Ростове‑на‑Дону, в переулке Агрономическом, произошёл пожар в частном доме. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По данным ведомства, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём: хозяйка коттеджа оставила на ночь зажжённую свечу без присмотра и легла спать. В результате огонь перекинулся на предметы, находившиеся на столе, после чего пламя распространилось на стены и мебель.
Сообщение о возгорании было оперативно передано на пульт дежурного, на место незамедлительно выехали спасатели. В ликвидации пожара участвовали 15 сотрудников МЧС, было задействовано три единицы специальной техники. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
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