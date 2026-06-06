Прокуратура заставила ТЦ в Нижнем Новгороде создать парковку для инвалидов

— Прокуратура Сормовского района провела проверку требований соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов, — говорится в сообщении. — В ходе проверки было установлено, что парковочные места для инвалидов возле торгового центра на улице Коминтерна не оборудованы надлежащим образом. На них отсутствовала необходимая разметка и знаки.