В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль «Гастрономическая Рождественская»

Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» открылся 6 июня в Нижнем Новгороде. Мероприятие проводится соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Территория фестиваля заняла часть улицы Рождественской — от улицы Широкой до площади Маркина. Мероприятия будут проходить каждую субботу до конца лета. Вход свободный.
Каждый день проведения фестиваля будет тематическим. Например, 6 июня программа фестиваля посвящена теме «Старт в лето». По словам организаторов, площадь Маркина с импровизированной сценой станет «сердцем» фестиваля в этом сезоне. Также на всей территории будет организована зона с ярмаркой ремесленных товаров и расширенными летними верандами, где будут проходить дегустации напитков и блюд.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.