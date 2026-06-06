В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль «Гастрономическая Рождественская»

Каждый день проведения фестиваля будет тематическим. Например, 6 июня программа фестиваля посвящена теме «Старт в лето». По словам организаторов, площадь Маркина с импровизированной сценой станет «сердцем» фестиваля в этом сезоне. Также на всей территории будет организована зона с ярмаркой ремесленных товаров и расширенными летними верандами, где будут проходить дегустации напитков и блюд.