Почти 100 тысяч детей в КБР прошли диспансеризацию с начала года

Медработники Кабардино-Балкарской Республики (КБР) с начала 2026 года провели профосмотры и диспансеризацию для почти 100 тысяч детей. Организация медосмотров отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Особое внимание уделяется осмотрам у узких специалистов: акушеров-гинекологов для девочек и урологов-андрологов для мальчиков. Эти меры позволяют своевременно выявлять и лечить заболевания репродуктивной системы подростков. В частности, во время диспансеризации репродуктивного здоровья было осмотрено 9022 ребенка, у 590 из которых были впервые выявлены патологии, требующие дальнейшего обследования.
Диспансеризации подлежат и дети, нуждающимся в особой поддержке и защите. С начала года осмотрено 866 детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 291 ребенок с инвалидностью. По рекомендациям врачей 264 ребенка направлены на санаторно-курортное лечение, а 74 ребенка — на реабилитацию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.