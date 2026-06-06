Почти 100 тысяч детей в КБР прошли диспансеризацию с начала года

Диспансеризации подлежат и дети, нуждающимся в особой поддержке и защите. С начала года осмотрено 866 детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 291 ребенок с инвалидностью. По рекомендациям врачей 264 ребенка направлены на санаторно-курортное лечение, а 74 ребенка — на реабилитацию.