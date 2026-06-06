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МЧС: грозы с градом обрушатся на Волгоградскую область 6 и 7 июня

Синоптики продлили действие предупреждения об ухудшении погодных условий в Волгоградской области, которое.

Синоптики продлили действие предупреждения об ухудшении.

погодных условий в Волгоградской области, которое было распространено 5 июня.

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, до конца суток 6 июня и ночью 7.

июня в отдельных районах региона.

ожидаются ливни с грозами и градом и штормовым ветром скоростью 20−25 метров в.

секунду.

Жителей региона просят не проходить мимо шатких конструкций во время непогоды, а также не парковать автомобили под деревьями.

Между тем, жители северных районов Волгограда и Волжского уже слышат раскаты грома и наблюдают тучи над городами.

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