МЧС: грозы с градом обрушатся на Волгоградскую область 6 и 7 июня

Синоптики продлили действие предупреждения об ухудшении.
погодных условий в Волгоградской области, которое было распространено 5 июня.
Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, до конца суток 6 июня и ночью 7.
июня в отдельных районах региона.
ожидаются ливни с грозами и градом и штормовым ветром скоростью 20−25 метров в.
секунду.
Жителей региона просят не проходить мимо шатких конструкций во время непогоды, а также не парковать автомобили под деревьями.
Между тем, жители северных районов Волгограда и Волжского уже слышат раскаты грома и наблюдают тучи над городами.
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