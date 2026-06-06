В конце июня в Калининградской области планируют выпустить в море спасённых тюленят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела экопросвещения и туризма Куршской косы Ксению Вострякову.
«Часть тюленей найдена на территории Куршской косы, часть — на побережье в Калининградской области. Большую часть из них планируется выпустить в естественную среду обитания уже в конце этого месяца», — рассказала Вострякова.
В нацпарке отметили, что обычно тюлени начинают выходить на берег в конце февраля — начале марта. В этом сезоне десять из них стали подопечными реабилитационного центра на Куршской косе.
Специалист также отметила, что важной частью спасения тюленят является создание условий, при которых животные не привыкают к человеку. «Есть определенные способы кормления, времяпрепровождения с ними, для чего и нужны специалисты», — отметила эксперт.
Реабилитацией тюленей на Куршской косе занимается АНО «Сердце морей». Некоммерческую организацию создали по инициативе «Москвариума».
Серые тюлени занесены в Красную книгу и находятся под охраной государства. Каждую весну детёныши выбираются на побережье Балтийского моря, чтобы набрать массу. В это время нельзя приближаться, трогать или подкармливать тюленей, а также пытаться переместить их в воду или забрать с пляжа. Увидев рядом с детёнышем людей, самка может бросить его. Тогда без помощи специалистов животное может не выжить. Некоторые бельки нуждаются в реабилитации.