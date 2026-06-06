В Новосибирской области в течение 2026 года обновят 18 школ

«Всего в 2026 году в Новосибирской области капитальный ремонт с однолетним циклом работ проводится в 18 школах, и 7 из них — это образовательные организации Ордынского района. Капитальный ремонт Спиринской школы ведется с февраля 2026 года, и сейчас он на финальной стадии работ: уже отремонтированы полы и потолки, инженерные сети, заменены окна и двери, завершены внутренние отделочные работы», — подчеркнула заместитель главы региона Валентина Дудникова.