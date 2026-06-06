В Новосибирской области в течение 2026 года обновят 18 школ

Капитальный ремонт при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» в 2026 году пройдет в 18 школах Новосибирской области, сообщили в администрации главы и правительства региона.
«Всего в 2026 году в Новосибирской области капитальный ремонт с однолетним циклом работ проводится в 18 школах, и 7 из них — это образовательные организации Ордынского района. Капитальный ремонт Спиринской школы ведется с февраля 2026 года, и сейчас он на финальной стадии работ: уже отремонтированы полы и потолки, инженерные сети, заменены окна и двери, завершены внутренние отделочные работы», — подчеркнула заместитель главы региона Валентина Дудникова.
Ордынский район принимает активное участие в проекте по капремонту школ с 2022 года. В Ордынской школе № 3 реконструкция началась в апреле, работы планируют завершить к началу нового учебного года. В целом в муниципалитете обновили девять школ.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.