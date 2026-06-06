Российский банк предоставил Беларуси доступ к платформе с кибераналитикой

Сбер открыл бесплатный доступ к платформе кибербезопасности для компаний Беларуси и других дружественных стран, сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ-2026.
Платформа уже объединила около 650 российских компаний и несколько белорусских организаций. Участники получают аналитику киберугроз, инструменты для управления уязвимостями и внешней поверхностью атаки.
С помощью искусственного интеллекта Threat Intelligence ежедневно обрабатывает информацию из более чем 1500 источников, включая теневой интернет. Данные о новой угрозе становятся доступны подключённым организациям в течение двух часов.
«У киберпреступности нет границ — это международная проблема, с которой необходимо бороться сообща. Только совместными усилиями страны могут эффективно противостоять современным киберугрозам и обеспечить безопасность цифрового пространства», — отметил Станислав Кузнецов.
Всего на платформе доступно более 1000 аналитических отчётов и сведения о более чем 580 тысячах уязвимостей.