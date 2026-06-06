Проверки перед сезоном: на пляжах Калининграда выявили нарушения

Проверка выявила нарушения требований безопасности. На некоторых площадках не хватало спасательных средств, а у отдельных спасателей отсутствовали действующие удостоверения, подтверждающие квалификацию. Все выявленные нарушения направят на рассмотрение в установленном порядке. В МЧС подчеркнули, что безопасность людей на водных объектах остаётся одним из приоритетов профилактической работы.