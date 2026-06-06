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Проверки перед сезоном: на пляжах Калининграда выявили нарушения

На некоторых площадках не хватало спасательных средств.

Источник: Клопс.ru

Сотрудники прокуратуры совместно со специалистами Центра ГИМС МЧС по Калининградской области провели очередную проверку готовности калининградских пляжей к летнему сезону. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инспекторы осмотрели пять пляжей на озёрах Голубые и Шенфлиз, а также территорию в районе СНТ «Мечта». Специалисты оценивали состояние спасательных постов, наличие оборудования и подготовку персонала, который отвечает за безопасность отдыхающих.

Проверка выявила нарушения требований безопасности. На некоторых площадках не хватало спасательных средств, а у отдельных спасателей отсутствовали действующие удостоверения, подтверждающие квалификацию. Все выявленные нарушения направят на рассмотрение в установленном порядке. В МЧС подчеркнули, что безопасность людей на водных объектах остаётся одним из приоритетов профилактической работы.

Самым популярным местом для летнего купания в этот сезоне станет Зеленоградск. Это следует из результатов опроса, который «Клопс» провёл среди своих подписчиков.

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