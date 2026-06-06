Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 8 июня

В Воронеже продолжается подготовка теплосетей и котельных к новому отопительному сезону. Коммунальщики занимаются профилактикой и плановым ремонтом оборудования, для которых требуется отключение горячей воды.
Сохраняйте список улиц, где на неделе с 8 июня жильцам придется включать водонагреватели.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН.
С 8 по 21 июня.
ул. Артамонова, 34б, 38б, 12, 12а.
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН.
С 8 по 11 июня.
ул. Ленинградская, 55а;
ул. Героев Стратосферы, 1;
Ленинский пр., 10а.
КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН.
С 8 июня по 19 июня.
ул. 9 Января, 170, 304а, 304б.