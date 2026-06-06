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Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 8 июня

Включать водонагреватели придется жителям более 30 домов.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже продолжается подготовка теплосетей и котельных к новому отопительному сезону. Коммунальщики занимаются профилактикой и плановым ремонтом оборудования, для которых требуется отключение горячей воды.

Сохраняйте список улиц, где на неделе с 8 июня жильцам придется включать водонагреватели.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН.

С 8 по 21 июня.

ул. Артамонова, 34б, 38б, 12, 12а.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН.

С 8 по 11 июня.

ул. Ленинградская, 55а;

ул. Героев Стратосферы, 1;

Ленинский пр., 10а.

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН.

С 8 июня по 19 июня.

ул. 9 Января, 170, 304а, 304б.