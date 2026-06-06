Опрос показал, какое произведение русской литературы считают главным

Отмечается, что в пятерку лидеров также вошли «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Евгений Онегин» Александра Пушкина и «Отцы и дети» Ивана Тургенева. В десятку наиболее значимых произведений XIX века, по данным опроса, попали «Мертвые души» Николая Гоголя, «Капитанская дочка» Александра Пушкина, пьесы «Ревизор» Николая Гоголя и «Гроза» Александра Островского, а также роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы».