Опрос показал, какое произведение русской литературы считают главным

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Главным произведением русской литературы является роман Льва Толстого «Война и мир», следует из результата соответствующего опроса в преддверии Дня русского языка.
«Главным произведением русской литературы опрошенные назвали роман Льва Толстого “Война и мир”, а среди ключевых признаков выдающейся книги отметили мировое признание, влияние на культуру и способность сохранять актуальность спустя десятилетия», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты опроса, имеющиеся в распоряжении издания.
Отмечается, что в пятерку лидеров также вошли «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Евгений Онегин» Александра Пушкина и «Отцы и дети» Ивана Тургенева. В десятку наиболее значимых произведений XIX века, по данным опроса, попали «Мертвые души» Николая Гоголя, «Капитанская дочка» Александра Пушкина, пьесы «Ревизор» Николая Гоголя и «Гроза» Александра Островского, а также роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы».
Кроме того, среди произведений рубежа XIX-XX веков и Серебряного века лидером стал «Вишневый сад» Антона Чехова. Далее следуют «Темные аллеи» Ивана Бунина, пьесы «Чайка» Антона Чехова и «На дне» Максима Горького, «Господин из Сан-Франциско» Ивана Бунина и «Огненный ангел» Валерия Брюсова, выяснили аналитики.
«В советской литературе первое место занял роман Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”. В число наиболее известных произведений советской эпохи также вошли “Собачье сердце” Михаила Булгакова, “Тихий Дон” Михаила Шолохова, “Доктор Живаго” Бориса Пастернака, “Молодая гвардия” Александра Фадеева и роман-антиутопия “Мы” Евгения Замятина», — добавляет «Лента.ру».