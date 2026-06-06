Матери все чаще оставляют детей отцам после развода

Волгоградская область, как и другие регионы страны, может столкнуться с изменением семейных подходов после развода. Многие россиянки все чаще договариваются о постоянном проживании детей с отцами без длительных судебных споров.
Вместо разбирательств родители подписывают мировые соглашения. Женщины объясняют свое решение тем, что отец способен обеспечить ребенку достойные условия жизни, а у матери появляется возможность развивать карьеру и решать личные вопросы. При этом ребенок продолжает общаться с обоими родителями, — пишет «Вечерняя Москва».
«Отец — это такой же родитель», — такую позицию приводят авторы публикации со ссылкой на женщин, принявших подобное решение.
К слову, семейные споры о месте проживания ребенка решаются индивидуально и должны учитывать прежде всего интересы детей. Юристы советуют родителям заранее обсуждать порядок общения, воспитания и материального обеспечения ребенка, а при необходимости оформлять договоренности официально через мировое соглашение или суд.
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