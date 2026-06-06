Горвласти: до конца голосования по территориям для благоустройства осталась неделя

«Всего неделя осталась на то, чтобы повлиять на итоговый рейтинг, для этого нужно через Госуслуги проголосовать на zagorodsreda.gosuslugi.ru. Есть варианты чуть сложнее, очно — в ТЦ Европа, в “Плазе” или в “Виктории” у Южного вокзал, там по будням с 16 до 19 дежурят волонтёры. Адрес, который выберет большинство горожан, гарантировано начнём приводить в порядок в 2027 году, так как будут выделены федеральные деньги по программе “Формирование комфортной городской среды” национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Для остальных “ТОПов” также постараемся подыскать финансирование», — отмечают в горадминистрации.