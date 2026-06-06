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Горвласти: до конца голосования по территориям для благоустройства осталась неделя

В настоящее время лидирует сквер на Киевской.

12 июня завершается голосование в рамках акции «Делаем город комфортнее». Об этом напоминает горадминистрация Калининграда, призывая горожан поучаствовать в процессе.

Как уточнили власти, на сегодня в лидерах голосования сквер на Киевской (около остановки) — 3099 голосов. На втором месте Старопрегольская набережная — 2840. Замыкает тройку лидеров Парк Ветеранов — 2483.

«Всего неделя осталась на то, чтобы повлиять на итоговый рейтинг, для этого нужно через Госуслуги проголосовать на zagorodsreda.gosuslugi.ru. Есть варианты чуть сложнее, очно — в ТЦ Европа, в “Плазе” или в “Виктории” у Южного вокзал, там по будням с 16 до 19 дежурят волонтёры. Адрес, который выберет большинство горожан, гарантировано начнём приводить в порядок в 2027 году, так как будут выделены федеральные деньги по программе “Формирование комфортной городской среды” национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Для остальных “ТОПов” также постараемся подыскать финансирование», — отмечают в горадминистрации.

Как уточняют в мэрии, принять участие в голосовании может любой калининградец старше 14 лет.

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