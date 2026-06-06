ВЦИОМ назвал процент жизнерадостных россиян

«Тридцать пять процентов россиян можно отнести к жизнерадостным — то есть к тем, у кого в последние дни преобладали позитивные эмоции. Это самая крупная группа. Еще 25% находятся в тревожном состоянии, 22% — в сдержанном, и 18% — в возбужденном, то есть эмоционально более ярко реагирующем на происходящее», — сказал Абрамов «Ленте.ру», комментируя последние опросы ВЦИОМ.