ВЦИОМ назвал процент жизнерадостных россиян

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 30 процентов россиян можно отнести к жизнерадостным, заявил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ).
«Тридцать пять процентов россиян можно отнести к жизнерадостным — то есть к тем, у кого в последние дни преобладали позитивные эмоции. Это самая крупная группа. Еще 25% находятся в тревожном состоянии, 22% — в сдержанном, и 18% — в возбужденном, то есть эмоционально более ярко реагирующем на происходящее», — сказал Абрамов «Ленте.ру», комментируя последние опросы ВЦИОМ.
Он отметил, что специалисты используют эти данные, чтобы рассчитать индекс эмоциональной оценки, который показывает разницу между долей жизнерадостных и тревожных людей. По его словам, этот показатель находится на отметках плюс 11 пунктов, как и в январе 2026 года.
«Если смотреть в целом, то жизнерадостное состояние сегодня доминирует, и это важный сигнал: общество сохраняет внутреннюю устойчивость», — добавил Абрамов.