Ермолович рассказал, на какой стадии находится отмена роуминга внутри ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия пытается взаимодействовать со всеми регуляторами в области связи на пространстве СНГ, чтобы обеспечивать решение своей основной задачи и выполнить поручение главы государств. Речь идет об отмене роуминга в ЕАЭС, сказал корреспонденту Sputnik член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович в рамках форума РСС (Региональное содружество в области связи) на полях ПМЭФ.
«Это весьма важное для наших граждан решение, связано это с тем, что при пересечении внутренних границ союза они должны ощущать себя во всех отношениях как дома. Многое делается для того, чтобы увеличивать туристический поток, обеспечить должный уровень социальной защиты, многое решено в сфере медицинского обслуживания, многое решено в правах трудовых мигрантов внутри союза. А когда речь заходит о роуминге, то здесь ситуация немного удручающая», — отметил он.
По словам министра, пересекая внутренние границы граждане сталкиваются со значительным увеличением тарифов на привычную для себя сотовую связь.
«А по идее наших руководителей необходимо уровень этих тарифов максимально приблизить к домашним, чтобы гражданин свободно пользовался на территории всего союза услугами сотовой связи, мог позвонить своим родным, сообщить о том, что у него происходит, не опасаясь больших счетов на эти услуги по возвращении домой», — сказал Ермолович.
При этом он подчеркнул, что еще хуже дело обстоит с передачей данными. Многие сталкивались с ситуацией, когда, переезжая границу, забыв отключить передачу данных в роуминге, по возращению домой получали огромные счета.
«Дело в том, что этот процесс нельзя контролировать, а, к сожалению, тарифы на передачу данных очень высокие, и это вызывает определенный уровень социального недовольства», — подчеркнул он.