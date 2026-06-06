Ермолович рассказал, на какой стадии находится отмена роуминга внутри ЕАЭС

«Это весьма важное для наших граждан решение, связано это с тем, что при пересечении внутренних границ союза они должны ощущать себя во всех отношениях как дома. Многое делается для того, чтобы увеличивать туристический поток, обеспечить должный уровень социальной защиты, многое решено в сфере медицинского обслуживания, многое решено в правах трудовых мигрантов внутри союза. А когда речь заходит о роуминге, то здесь ситуация немного удручающая», — отметил он.