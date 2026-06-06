Нижегородская мэрия поможет в создании новой парковки на улице Родионова

3 июня представители администрации Нижнего Новгорода встретились с жильцами дома № 11 на улице Родионова, которые пожаловались на нехватку парковочных мест из-за строительства метро. Сегодня, 5 июня, в мэрии подвели итоги обсуждений.
Напомним, что жильцы многоквартирного дома № 11 по улице Родионова недавно пожаловались не нехватку парковочных мест во дворе. Ранее для стоянки авто использовалась прилегающая территория вне двора, однако из-за строительства метро основную дорогу перенесли на место дублера. Парковаться там запретили, чтобы не создавать помехи для движения автомобилей. При этом дорога во дворе, по словам жителей, имеет недостаточную ширину.
Представители администрации предложили жителям взять в аренду земельный участок, чтобы решить проблему нехватки парковочных мест на придомовой территории. Для этого потребуется предоставить необходимый пакет документов, в том числе схему участка, составленную кадастровым инженером. По этому вопросу мэрии окажет консультационную помощь.
Затем участок, который сейчас находится в муниципальной собственности, можно будет оформить в собственность ТНС «Бастион», который управляет эксплуатацией дома № 11. Для того, чтобы получить субсидии на благоустройство территории, в том числе асфальтировку, расширение проезда и установку бордюров, будет проведет конкурс.
Городская администрация поможет в сборе документов и будет сопровождать дальнейшее решение вопроса. Сами жильцы отметили, что встреча была «конструктивной и результативной».
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