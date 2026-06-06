Нижегородская мэрия поможет в создании новой парковки на улице Родионова

Напомним, что жильцы многоквартирного дома № 11 по улице Родионова недавно пожаловались не нехватку парковочных мест во дворе. Ранее для стоянки авто использовалась прилегающая территория вне двора, однако из-за строительства метро основную дорогу перенесли на место дублера. Парковаться там запретили, чтобы не создавать помехи для движения автомобилей. При этом дорога во дворе, по словам жителей, имеет недостаточную ширину.