В Москве усилили патрулирование водоемов из-за жары

«Согласно прогнозу синоптиков, в эти выходные максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать 25 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому принято решение усилить патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий», — сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации КГХ.