В Нижегородской области началась заготовка кормов для животных

На данный момент уже заготовлено 22 тысячи тонн сенажа и 2,5 тысячи тонн силоса. В дальнейшем работы будут продолжены. В настоящее время все сельхозпроизводители обеспечены всей необходимой техников. К заготовке кормов приступили в 17 округах Нижегородской области. Одновременно с этим в регионе продолжается посевная кампания.