Городские власти внесут изменения в Генплан Екатеринбурга из-за КРТ

Заявки на внесение изменений должны содержать данные о расположении объекта, расчет затрат на строительство с указанием сроков ввода и источников финансирования, обоснование изменения границ населенных пунктов, а также технико-экономические показатели. Для промышленных зон требуется предоставить сведения о количестве рабочих мест, грузообороте и технологии производства.