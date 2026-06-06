В Волгограде продлили штормовое предупреждение из-за гроз и ливней

Волгоградскую область продолжают заливать дожди. По сообщению МЧС, сильные ливни и штормовой ветер накроют регион 6 июня и ночью 7 июня. Из-за опасного ветра до 25 метров в секунду объявлено экстренное предупреждение. Волгоградцам настоятельно рекомендуют укрыться в помещениях и убрать машины из-под деревьев во время грозы.
Дожди обещали и в пятницу, но 5 июня тучи обошли Волгоград стороной. Более 41 тысячи человек смогли насладиться футбольным праздником на «Волгоград Арене». На следующей рабочей неделе в регион вернется изнурительная жара. Днем воздух раскалится до +30.
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