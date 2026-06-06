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В Прикамье ребенок выжил после падения с четвертого этажа

В СУ СКР по Пермскому краю проводится проверка по факту получения травм четырехлетним ребенком. Как сообщает региональное следственное управление, в поселке Уральский Нытвенского круга оставленный без присмотра мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. «Следователем проведен осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в релизе СУ СКР.

В СУ СКР по Пермскому краю проводится проверка по факту получения травм четырехлетним ребенком. Как сообщает региональное следственное управление, в поселке Уральский Нытвенского круга оставленный без присмотра мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. «Следователем проведен осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в релизе СУ СКР.