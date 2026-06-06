Ростовского подростка подозревают в мошенничестве на семь миллионов

По версии следствия, в марте текущего года подросток выполнял роль курьера в схеме мошенничества. Его соучастники, представляясь сотрудниками государственных органов, под различными предлогами выманивали у граждан крупные денежные суммы, а задержанный затем приходил к потерпевшим для получения средств.