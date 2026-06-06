Ростовского подростка подозревают в мошенничестве на семь миллионов

В Кировском районе Ростова-на-Дону по подозрению в совершении крупного мошенничества задержан 17‑летний местный житель, сообщили в Следственном управлении СК по Ростовской области.
По версии следствия, в марте текущего года подросток выполнял роль курьера в схеме мошенничества. Его соучастники, представляясь сотрудниками государственных органов, под различными предлогами выманивали у граждан крупные денежные суммы, а задержанный затем приходил к потерпевшим для получения средств.
В результате противоправных действий общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил 7 млн рублей. В одном из эпизодов подозреваемый лично получил от потерпевшей пакет с деньгами, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.