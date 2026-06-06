Ирбисы, зубры, медведи и еще 14 животных находятся в России под особой охраной

С каждым годом зубров здесь становится все больше. На данный момент их уже 160, из них 18 — телята 2025 года рождения. «Вероятнее всего, — считает замдиректора по охране территории нацпарка Георгий Рагонский, — учтено не все количество зубров. В последние дни учета от местных жителей поступала информация, что около 10 зубров были замечены в районе деревни Жуково. Но подтвердить эту информацию мы пока не можем». Учет зубров проводили еще до схода снежного покрова.