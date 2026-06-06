Ирбисы, зубры, медведи и еще 14 животных находятся в России под особой охраной

Забота о природе и многообразие животного мира — одна из задач нацпроекта «Экологическое благополучие». Для сбережения и защиты наиболее редких и исчезающих видов в России проводят большую работу на особо охраняемых природных территориях, восстанавливают популяции животных, защищают от браконьеров.
Ньургуяна, Раиса, Максимус и Виктория.
В заповеднике «Медвежьи острова» в Якутии, как обычно по весне, проводили учет родовых берлог полярных медведей. Причем не обошли стороной даже самые труднодоступные участки. Здесь мониторили беспилотники.
В итоге обнаружили 26 родовых берлог. Даже встретили белую медведицу с тремя медвежатами. Рождение и выживание тройни в суровых арктических условиях — большая редкость. У четырех животных ученые взяли образцы крови и шерсти для изучения. Медведям дали имена Ньургуяна, Раиса, Максимус и Виктория. На них надели спутниковые ошейники с GPS-трекером. Это позволит дистанционно отслеживать пути их миграции и ареал обитания. «Спутниковые ошейники не причиняют неудобства животным и могут быть сброшены через определенное время», — рассказал директор ФГБУ «Национальный парк “Ленские столбы” Аркадий Семенов.
Регулярный мониторинг перемещений, поиск родовых берлог и сбор биоматериалов очень важны для сохранения популяции животных. Благодаря им ученые могут сравнивать и анализировать ситуацию, следить за динамикой численности и за здоровьем мишек.
У ирбисов прибавление.
В Саяно-Шушенском заповеднике Красноярского края кого только не встретишь! На горностепных участках охотятся манулы и снежные барсы, в лесах бродят волки и росомахи, на границе таежной зоны обитают тундряная и белая куропатки и лесной северный олень.
А еще ученые наблюдают за семьей снежных барсов (ирбисов) — самкой и тремя родившимися в прошлом году котятами. В рамках грантового проекта «Снежный барс — хозяин Саянских гор» организовали экспедицию, собрали важные данные об ирбисе на северной границе ареала. Котятам сейчас около 10 месяцев. К самостоятельной жизни они будут способны только в полтора года, а пока учатся у мамы охотиться и выживать.
За ирбисами присматривают около ста фоторегистраторов. Камеры вызывают большой интерес у детенышей: они их изучают и даже пытаются сорвать. «Эти наблюдения не только радуют глаз, но и имеют большую научную ценность, — пояснил старший научный сотрудник Саяно-Шушенского заповедника Роман Афанасьев. — Благодаря видеозаписям мы смогли определить пол всех трех котят: два самца и одна самочка. На кадрах хорошо видны характерные пятна каждого барсенка. Это позволит составить индивидуальные паспорта для молодых снежных барсов и продолжить дистанционное наблюдение».
Зубров стало больше.
В Смоленской области расположен один из самых западных национальных парков России — «Смоленское Поозерье». Его основная территория — это лес, где живут лоси, кабаны, медведи, рыси, зайцы и бобры.
А еще — краснокнижные зубры. Для них в 2024 году создали вольерный комплекс «Зубринец». Их завезли из Окского заповедника, где разводят чистокровных кавказско-беловежских зубров, двух молодых животных. Месябру и Меледи.
С каждым годом зубров здесь становится все больше. На данный момент их уже 160, из них 18 — телята 2025 года рождения. «Вероятнее всего, — считает замдиректора по охране территории нацпарка Георгий Рагонский, — учтено не все количество зубров. В последние дни учета от местных жителей поступала информация, что около 10 зубров были замечены в районе деревни Жуково. Но подтвердить эту информацию мы пока не можем». Учет зубров проводили еще до схода снежного покрова.
Но все еще впереди. «Мы продолжаем мониторинг, — проинформировал Георгий Рагонский. — Начался период отелов. В этом году ожидается появление потомства и в недавно созданной центральной группировке».
Справка «РГ».
В фокусе нацпроекта «Экологическое благополучие» — 17 животных, определенных в качестве приоритетных. Это дальневосточный леопард, амурский тигр, переднеазиатский леопард, стерх, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран (аргали), дзерен, белый медведь, охотоморские популяции гренландского и серого китов, дрофа, северный олень, выхухоль и соколообразные птицы.