Чернышенко сравнил песчаные пляжи в Анапе с Лазурным берегом

«Там песок чище, чем на Лазурном побережье», — сказал он.
Вице-премьер отметил большой спрос среди россиян на отдых у моря и обратил внимание, что в России число морских курортов будет расти благодаря проекту «Пять морей и озеро Байкал».
При этом, по его словам, за счет крытых подогреваемых бассейнов курорты смогут принимать туристов круглый год.
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