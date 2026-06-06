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Чернышенко сравнил песчаные пляжи в Анапе с Лазурным берегом

Песчаные пляжи в Анапе стали чище, чем на Лазурном берегу во Франции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Источник: Российская газета

«Там песок чище, чем на Лазурном побережье», — сказал он.

Вице-премьер отметил большой спрос среди россиян на отдых у моря и обратил внимание, что в России число морских курортов будет расти благодаря проекту «Пять морей и озеро Байкал».

При этом, по его словам, за счет крытых подогреваемых бассейнов курорты смогут принимать туристов круглый год.

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