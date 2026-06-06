Суд Москвы отказал Бородину в иске к Пугачёвой на 5 млн рублей

Он требовал взыскать с неё 5 млн рублей компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.
Рассмотрение гражданского дела состоялось 5 июня. Суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований.
Бородин посчитал, что Пугачёва распространила о нём ложную информацию в интервью одной из журналисток.
Ранее общественник Бородин потребовал от Пугачёвой 5 млн рублей компенсации.
В январе стало известно, что Пресненский суд Москвы принял иск Бородина к певице о защите чести, достоинства и деловой репутации.