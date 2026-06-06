«На 15 стобалльников больше, чем в 2025 году». Министерство образования сказало о результатах ЦЭ в Беларуси в 2026 году

В Министерстве образования поделились официальными результатами проведения централизованного экзамена в Беларуси в 2026 году. Как отметили в ведомстве, максимальные 100 баллов набрали 638 выпускников. В 2025 году наивысшие баллы получили на 15 человек меньше (623 человека).
— Больше всего максимальных баллов набрали по математике — 190, обществоведению — 145, английскому языку — 125 (по китайскому зафиксирован 1 стобалльный результат, немецкому — 9, французскому — 15), биологии — 88, химии — 35, физике — 22, — отметили в Минобразования.
Что касается средних баллов, то по большинству предметов они превысили отметку в 60 баллов. Самый высокий средний балл — 63,4 — по химии. Чуть меньше (61,9) по физике, по истории Беларуси в контексте всемирной истории — 60,7 балла.
По математике средний результат оказался несколько ниже: 55,4 балла.
Отметим, что в 2026 году белорусские выпускники сдавали два ЦЭ. Первым был экзамен по предмету на выбор, это испытание прошло 26 мая. Через три дня, 29 мая, проверялись знания по белорусскому или русскому языку.
На экзамен по выбору зарегистрировались 59080 человек, а наиболее популярными были такие учебные дисциплина как математика, обществоведение, а также биология.
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