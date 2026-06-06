Живая «мертвая природа»: в Музее изобразительных искусств открылась выставка натюрмортов

Иногда натюрморт выступает как автопортрет. Ведь с помощью изображения предметов художник может передавать информацию о себе, о своих увлечениях, о мечтах, своём внутреннем состоянии. Обращает на себя внимание, например, работа Зинаиды Серебряковой «Натюрморт с атрибутами искусства». Ничего необычного здесь вроде бы не изображено. Кувшин с кистями, голова античной статуи, какие-то книги, свернутый лист — то ли бумаги, то ли холста. Но дата написания картины — 1922 год — наводит на мысль, что этот натюрморт — своего рода крик. Если угодно, манифест. Нужно отметить, что это было очень тяжелое время для художницы. Сгорело её имение, умер муж, на руках четверо детей и больная мать. Средств к существованию нет, в живописи — новые веяния, во многом ей чуждые. Создается впечатление, что Серебрякова изобразила то, что давало ей силы жить, то, в чём она видела смысл, то, что было ей дорого.