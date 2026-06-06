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В Воронеж придет жара до +31

Синоптики прогнозируют зной уже во вторник, 9 июня.

Источник: Комсомольская правда

За холодный май воронежцы соскучились по теплу, и погода смилостивилась: на регион надвигается настоящая летняя жара — со вторника ожидается уже 30−31 градус тепла. Погоду в регионе будет определять антициклон. Существенных осадков не ожидается.

В воскресенье, 7 июня, в Воронеже будут до +26, а по области — до +28 градусов.

В понедельник, 8 июня, — в областном центре — до +28, по региону — до +29.

Во вторник, 9 июня, в Воронеже синоптики прогнозируют до +30, а по области — до +31.

Не забывайте головные уборы, носите с собой бутылочку воды.

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