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10 июня ФК «Пари НН» отправится на сборы в Саранск

Команда начнёт подготовку к сезону в первой лиге.

Источник: Нижегородская правда

ФК «Пари НН» проведет летние сборы в Саранске и на Бору. Об этом проинформила пресс-служба нижегородского клуба.

Команда выйдет из отпуска в начале следующей недели и 8 и 9 июня пройдет углубленный медицинский осмотр. На следующий день футболисты «Пари НН» отправятся на сбор в Саранск, который продлится до 21 июня.

После небольшой паузы команда вернется к тренировкам. Второй сбор пройдет на тренировочной базе на Бору с 25 июня по 4 июля.

В общей сложности футболисты нашего клуба проведут четыре контрольные игры. Информация о датах и соперниках будет опубликована позднее.