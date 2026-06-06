10 июня ФК «Пари НН» отправится на сборы в Саранск

ФК «Пари НН» проведет летние сборы в Саранске и на Бору. Об этом проинформила пресс-служба нижегородского клуба.
Команда выйдет из отпуска в начале следующей недели и 8 и 9 июня пройдет углубленный медицинский осмотр. На следующий день футболисты «Пари НН» отправятся на сбор в Саранск, который продлится до 21 июня.
После небольшой паузы команда вернется к тренировкам. Второй сбор пройдет на тренировочной базе на Бору с 25 июня по 4 июля.
В общей сложности футболисты нашего клуба проведут четыре контрольные игры. Информация о датах и соперниках будет опубликована позднее.