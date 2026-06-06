«Куликово поле» стало финалистом всероссийского конкурса литературы

Как рассказали в музее-заповеднике, в номинации «Образ Родины» в финал вышла серия путеводителей «Куликово поле: практика природных путеводителей», а в номинации «Культурный код» — книга «Приобуть, приодеть — так и есть на что глядеть», в которой представлены верхняя одежда, обувь, головные уборы и украшения из собрания музея-заповедника.