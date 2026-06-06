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«Куликово поле» стало финалистом всероссийского конкурса литературы

Издания «Куликова поля» стали финалистами конкурса литературы «Малая Родина».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Два издания государственного музея-заповедника «Куликово поле» стали финалистами Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина» — 2026, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Как рассказали в музее-заповеднике, в номинации «Образ Родины» в финал вышла серия путеводителей «Куликово поле: практика природных путеводителей», а в номинации «Культурный код» — книга «Приобуть, приодеть — так и есть на что глядеть», в которой представлены верхняя одежда, обувь, головные уборы и украшения из собрания музея-заповедника.

Заместитель директора по культурно-просветительной деятельности «Куликова поля» Кристина Столярова отметила, что музей-заповедник уже много лет является участником и финалистом этого конкурса и поблагодарила его организаторов за высокую оценку их издательской деятельности.

По словам Столяровой, книга «Приобуть, приодеть — так и есть на что глядеть» была издана благодаря этнографической экспедиции, действовавшей в составе музея многие десятилетия.

«У нас сформировалась основательная коллекция этнографии региона Куликово поле. Ее научное осмысление позволило главному хранителю музея Татьяне Наумовой провести огромную исследовательскую работу и издать три этнографических каталога, которые представляют эту уникальную коллекцию», — объяснила она.

Серия путеводителей «Куликово поле: практика природных путеводителей», ставшая финалистом в своей номинации, состоит из шести частей. Они рассказывают о маршрутах по заповедной территории «Куликова поля».

«Наш музей посвящен Куликовской битве, но само место, где она произошла, — заповедное. Поэтому одно из основных направлений нашей деятельности — популяризация заповедного наследия Куликова поля, наших лесостепных массивов и уникальных природных памятников», — подчеркнула Столярова.

Всероссийский конкурс региональной и краеведческой литературы «Малая Родина» ежегодно проводится при поддержке Минцифры России. Церемония награждения прошла в рамках XII Книжного фестиваля «Красная площадь», приуроченного ко дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка.