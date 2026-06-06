Журналистка из США, посетившая ПМЭФ, поблагодарила россиян за теплый прием

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс, посетившая Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), поблагодарила россиян за теплый прием и заявила, что для нее было бы честью стать «мостом» между христианами Запада и Востока.
«Для меня было бы особой честью стать “мостом”, соединяющим христиан на Востоке с христианами на Западе», — написала она в соцсети X.
Оуэнс вновь призналась, что Москва — это один из прекраснейших городов, в которых она когда-либо бывала, добавив, что приедет туда снова.
«Благодарю россиян за теплый прием», — добавила она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.