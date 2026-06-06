На Ставрополье благодаря господдержке откроют спортивную студию

«Соцконтракт — востребованная поддержка для тех, у кого низкий доход или трудная жизненная ситуация. Это не просто выплата, а пошаговый план действий. Государство дает средства, человек берет обязательства: учиться, открывать дело, работать или вести хозяйство. Для многих жителей округа — это настоящий трамплин к финансовой самостоятельности», — отметил глава Новоалександровского округа Андрей Акиньшин.