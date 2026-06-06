На Ставрополье благодаря господдержке откроют спортивную студию

Жительница Новоалександровского округа Ставропольского края Зарина Аракелян с помощью социального контракта откроет спортивную студию групповых тренировок, сообщили в правительстве региона. Мера поддержки предоставляется по нацпроекту «Семья».
Уточняется, что студию откроют в городе Новоалександровске. За счет средств соцконтракта Зарина приобрела оборудование для проведения тренировок. На занятиях по банджи-фитнесу в студии будут использовать амортизированные тросы. Такой вид спорта подходит людям разных возрастов и уровней подготовки.
«Соцконтракт — востребованная поддержка для тех, у кого низкий доход или трудная жизненная ситуация. Это не просто выплата, а пошаговый план действий. Государство дает средства, человек берет обязательства: учиться, открывать дело, работать или вести хозяйство. Для многих жителей округа — это настоящий трамплин к финансовой самостоятельности», — отметил глава Новоалександровского округа Андрей Акиньшин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.