Под Волгоградом остановлены поиски пропавшего 61-летнего лодочника

Как рассказали в ГКУ Служба спасения, водолазы очень оперативно нашли тело, вытащили его на поверхность и передали полиции. Мужчина действительно утонул. Спасатели просят быть очень осторожными на воде, соблюдать правила безопасности. В случае ЧП звонить по номеру 112.