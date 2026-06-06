В Кировской области оборудуют еще 4 «умные» спортплощадки

Специалисты, в частности, обустроят такие пространства в городе Кирово-Чепецке, а также в Шабалинском, Юрьянском и Малмыжском районах. В настоящее время работы на всех объектах уже стартовали. Каждая «умная» площадка представляет собой многофункциональный комплекс, включающий универсальное покрытие для игровых видов спорта, зону воркаута, трибуну для зрителей, систему видеонаблюдения и точку доступа в интернет.