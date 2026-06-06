В Кировской области оборудуют еще 4 «умные» спортплощадки

Еще четыре «умные» спортплощадки оборудуют в Кировской области при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций.
Специалисты, в частности, обустроят такие пространства в городе Кирово-Чепецке, а также в Шабалинском, Юрьянском и Малмыжском районах. В настоящее время работы на всех объектах уже стартовали. Каждая «умная» площадка представляет собой многофункциональный комплекс, включающий универсальное покрытие для игровых видов спорта, зону воркаута, трибуну для зрителей, систему видеонаблюдения и точку доступа в интернет.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.