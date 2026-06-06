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Больше 630 школьников получили 100 баллов на ЦЭ по профильным предметам

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Наивысший балл на централизованному экзамену по профильным предметам набрали 638 абитуриентов, сообщили в пресс-службе министерства образования Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Централизованный экзамен по профильным предметам состоялся 26 мая. Наиболее популярными дисциплинами были математика, обществоведение и биология. Свои знания в этих испытаниях проверили 58 850 выпускников белорусских школ.

«В этом году их больше (как и самих выпускников), чем в прошлом. В 2025-м было 623 (стобалльников — Sputnik)», — говорится в сообщении профильного ведомства.

Отличники есть по каждому учебному предмету, больше всего стобалльников по математике — 248 человек. Но есть также и те, кто написал экзамен на 0 баллов — таких учеников 64. Из них 50 школьников не справились с ЦЭ по математике.

Больше всего школьников, набравших максимальное количества баллов, сдавали ЦЭ математике — 190. Стобалльники есть и по другим предметам: обществоведение — 145, английский язык — 125 (по китайскому зафиксирован один стобалльный результат, по немецкому — 9, по французскому — 15), биологии — 88, химии — 35, физике — 22.

Как отметили в Минобре, средние баллы практически по всем учебным предметам превысили 60 баллов.

Ранее стало известно, что Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) завершил обработку бланков ответов централизованного экзамена по профильным предметам.

Сообщения с результатами начали поступать абитуриентам сегодня после 14:00.