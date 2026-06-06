Студенты со Ставрополья стали призерами инженерного чемпионата CASE-IN

Призерами XIV сезона Международного инженерного чемпионата CASE-IN, организованного по нацпроекту «Молодёжь и дети», стали студенты из Ставропольского края, сообщили в правительстве региона.
Речь идет о команде «Энерговектор». Ее участники представляли на чемпионате Северо-Кавказский федеральный университет. Студенты завоевали бронзовые награды в направлении «Электроэнергетика». В составе команды выступали Ярослав Лиц, Олег Ангилеев, Дмитрий Кульшин и Екатерина Масленникова.
Всего в финале студенческой лиги на площадке Университета науки и технологий МИСИС встретились учащиеся 70 университетов России, Казахстана, Кыргызстана и Белоруссии. Победителями и призерами стали 39 молодежных команд, в том числе «Энерговектор».
«Наградой для чемпионов и призеров стали льготные условия при поступлении в магистратуру и аспирантуру 36 вузов-партнеров, а также оплачиваемые стажировки в профильных компаниях с возможностью дальнейшего трудоустройства. Сильнейших молодых специалистов ждут перспективы карьерного повышения и реализации представленных решений на производстве», — отметил основатель чемпионата CASE-IN Артем Королев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.