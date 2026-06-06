Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студенты со Ставрополья стали призерами инженерного чемпионата CASE-IN

Они взяли бронзу в направлении «Электроэнергетика».

Источник: Национальные проекты России

Призерами XIV сезона Международного инженерного чемпионата CASE-IN, организованного по нацпроекту «Молодёжь и дети», стали студенты из Ставропольского края, сообщили в правительстве региона.

Речь идет о команде «Энерговектор». Ее участники представляли на чемпионате Северо-Кавказский федеральный университет. Студенты завоевали бронзовые награды в направлении «Электроэнергетика». В составе команды выступали Ярослав Лиц, Олег Ангилеев, Дмитрий Кульшин и Екатерина Масленникова.

Всего в финале студенческой лиги на площадке Университета науки и технологий МИСИС встретились учащиеся 70 университетов России, Казахстана, Кыргызстана и Белоруссии. Победителями и призерами стали 39 молодежных команд, в том числе «Энерговектор».

«Наградой для чемпионов и призеров стали льготные условия при поступлении в магистратуру и аспирантуру 36 вузов-партнеров, а также оплачиваемые стажировки в профильных компаниях с возможностью дальнейшего трудоустройства. Сильнейших молодых специалистов ждут перспективы карьерного повышения и реализации представленных решений на производстве», — отметил основатель чемпионата CASE-IN Артем Королев.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше