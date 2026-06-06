Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюменской области построят круглогодичный курорт

Он появится в районе лыжно-биатлонного центра «Жемчужина Сибири» в Тюменском округе.

Источник: Национальные проекты России

Всероссийский термальный курорт построят в Тюменской области в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Строительство курорта запланировано в районе лыжно-биатлонного центра «Жемчужина Сибири» в Тюменском округе. На территории площадью 236 гектаров появятся двухуровневый тоннель с круглогодичной лыжной трассой, термальный развлекательный центр «Древнее море», тематический парк — иммерсивный аквариум, торговая галерея с заведениями общепита, крытые спортивные объекты и научно-исследовательское пространство. Курорт сможет принимать более миллиона гостей в год. Инвесторы построят около 3 тысяч номеров в объектах разной звездности.

После включения проекта в перечень федеральных круглогодичных курортов регион получил возможность в приоритетном порядке участвовать в конкурсном отборе на получение казначейского инфраструктурного кредита. Средства направят на создание инженерной и транспортной инфраструктуры.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.