В Тюменской области построят круглогодичный курорт

Всероссийский термальный курорт построят в Тюменской области в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.
Строительство курорта запланировано в районе лыжно-биатлонного центра «Жемчужина Сибири» в Тюменском округе. На территории площадью 236 гектаров появятся двухуровневый тоннель с круглогодичной лыжной трассой, термальный развлекательный центр «Древнее море», тематический парк — иммерсивный аквариум, торговая галерея с заведениями общепита, крытые спортивные объекты и научно-исследовательское пространство. Курорт сможет принимать более миллиона гостей в год. Инвесторы построят около 3 тысяч номеров в объектах разной звездности.
После включения проекта в перечень федеральных круглогодичных курортов регион получил возможность в приоритетном порядке участвовать в конкурсном отборе на получение казначейского инфраструктурного кредита. Средства направят на создание инженерной и транспортной инфраструктуры.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.