Старинную роспись обнаружили в Смоленском храме в Выездном

«Распятие, которое находится в алтаре, было привезено в 1790 году из Саксонии. Известно также, что в XIX веке местные мастера скопировали его для главного украшения Арзамаса — в центральный алтарь Воскресенского собора», — отмечается в материалах Церкви Смоленской иконы Божией Матери.