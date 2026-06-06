Старинную роспись обнаружили в Смоленском храме в Выездном

Неожиданная находка была сделана во время субботника в Смоленском храме поселка Выездное Арзамасского округа. Об этом сообщается в канале администрации городского округа в национальном мессенджере MAX.
С восточной стены храма сняли холст с изображением распятия. Под ним нашли фрагменты старинной росписи.
Оказалось, что это копия распятия из главного алтаря, которое приписывают кисти Мурильо.
«Распятие, которое находится в алтаре, было привезено в 1790 году из Саксонии. Известно также, что в XIX веке местные мастера скопировали его для главного украшения Арзамаса — в центральный алтарь Воскресенского собора», — отмечается в материалах Церкви Смоленской иконы Божией Матери.
С годами изображение ветшало и в итоге пришло в негодность. Восстановить его не получилось.
«Поэтому соорудили новый холст на подрамнике, изобразив распятие в привычном виде — с предстоящими Богородицей и Иоанном Богословом. Предположительно, сделано это было в 1990-е», — отмечается в сообщении.
Напомним, территорию 26-ти храмов планируют благоустроить волонтеры Победы.