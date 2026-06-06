В Югре открыли летнюю танцевальную площадку

Торжественное открытие летней танцевальной площадки состоялось в Центре активного долголетия Пыть-Яхского комплексного центра в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщили в региональном департаменте социального развития. Мероприятие прошло в ходе реализации национального проекта «Семья».
Праздник начался с мастер-класса по сальсе от предпринимателя Елены Матвеевой. Разминку дополнила тематическая викторина: гости угадывали мелодии и отвечали на вопросы танцем.
Новая площадка — это не просто место для занятий хореографией, а центр притяжения, где можно встретить старых друзей, найти новых собеседников и подарить себе радость движения. В планах центра — проведение регулярных вечеров с мастер-классами по танго, фокстроту и другим направлениям.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.