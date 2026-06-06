В Югре открыли летнюю танцевальную площадку

Новая площадка — это не просто место для занятий хореографией, а центр притяжения, где можно встретить старых друзей, найти новых собеседников и подарить себе радость движения. В планах центра — проведение регулярных вечеров с мастер-классами по танго, фокстроту и другим направлениям.